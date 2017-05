Nella giornata odierna,ha comunicato che la data di lancio diè stata posticipata al prossimo 23 giugno 2017. Il titolo, sviluppato dai ragazzi di, sarebbe dovuto arrivare su PC, PS4 e Xbox One il 25 maggio.

La decisione è stata presa come segno di rispetto e cordoglio nei confronti di tutte le persone coinvolte nel recente e drammatico attentato avvenuto nella città di Manchester.

Get Even è ora atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 23 giugno. Recentemente è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco, nel mentre gli sviluppatori hanno dichiarato che per scoprire tutti i segreti celati in Get Even saranno necessarie tra le 40 e le 50 ore di gioco.