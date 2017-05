Get Even: il nuovo story trailer tra pazzia e ossessione

Farm 51 e Bandai Namco hanno pubblicato su YouTube un nuovo video per Get Even della serie Side Story. Il filmato, intitolato "Obsessive", vede Cole Black interrogarsi sulla bontà o meno dell'essere ossessivo verso le cose.

Il titolo è già disponibile per il preordine su PC, Xbox One e PlayStation 4, e tutti coloro che lo effettueranno su Stem o PlayStation Store riceveranno in regalo la colonna sonora originale con le musiche di Olivier Derivière. Il precedente video della serie Side Story ci ha offerto un assaggio delle sue atmosfere particolari introducendoci i personaggi di gioco.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Get Even uscirà il 25 maggio 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC in versione digitale, mentre su console sarà disponibile anche in versione retail.