Get Even: il nuovo trailer è incentrato sull'identità di Red

Dopo lo story trailer pubblicato la scorsa settimana, Farm 51 e Bandai Namco tornano a mostrare Get Even, shooter in prima persona misterioso e dalle atmosfere horror che verrà pubblicato il 25 maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Nel video comparso quest'oggi su YouTube, due soggetti sono impegnati ad analizzare i ricordi del protagonista. Nel corso di una sequenza, il soggetto sembra chiamare una persona di nome Red, apparentemente sconosciuta agli osservatori del ricordo.

In una recente intervista, il director del gioco, Wojciech Pazdur, ha parlato della longevità di Get Even, dichiarando che per scovare tutti i segreti che il titolo ha da offrire saranno necessarie tra le 40 e le 50 ore. Get Even uscirà il 25 maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4.