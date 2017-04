Get Even: pubblicato un breve story trailer inedito

ha pubblicato un nuovo trailer di, thriller psicologico in prima persona in cui indosseremo i panni di Cole Black, un agente speciale che si risveglierà in un vecchio manicomio abbandonato e dovrà viaggiare fra i meandri della sua mente per ricostruire quanto accaduto.

Il filmato condiviso dall'azienda giapponese ci offre un assaggio dell'intricata trama che caratterizzerà l'avventura firmata The Farm 51. Get Even sarà disponibile a partire dal 26 maggio 2017 su PlayStation 4 e Xbox One (edizione fisica e digitale) e su PC (solo digitale). Se il gioco ha stuzzicato la vostra curiosità e volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima.