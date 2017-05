Get Even: pubblicato un nuovo Story Trailer

ha oggi pubblicato un nuovo "Side Story Trailer" per, action game investigativo in prima persona in via di sviluppo presso

Il filmato, che vi abbiamo riportato in testata, ci introduce ai personaggi di gioco e ci dà un assaggio delle sue particolari e inquietanti atmosfere. Il titolo proporrà un gameplay vario, forte della commistione di diversi generi videoludici: proponendosi inizialmente come un'avventura in prima persona dalle sfumature thriller, verremo catapultati in sequenze di shooting adrenaliniche, per poi passare a sezioni investigative, e così via.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Get Even sarà disponibile a partire dal 25 maggio 2017 su PlayStation 4 e Xbox One e dal 26 maggio su PC. Pre-ordinando il titolo si avrà accesso alla sua colonna sonora, composta da Olivier Derivière.