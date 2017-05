Get Even: requisiti minimi e consigliati per la versione PC

ha diffuso i requisiti di sistema per la versione PC di, nuova avventura sviluppata dain arrivo a fine maggio su Xbox One, PlayStation 4 e Xbox One.

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10 a 64 Bit

CPU: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHZ o AMD CPU Phenom II X4 940

8 GB RAM

DirectX 11

GPU NVIDIA GeForce GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

HDD: 40 GB di spazio libero su disco

Scheda audio compatibile DirectX

Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8 (8.1) Windows 10 a 64 Bit

Processore: Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHZ o AMD CPU AMD FX-8350 4 GHZ

RAM: 8 GB

DirectX 11

40 GB di spazio libero su disco

Scheda audio compatibile con DirectX

GPU: AMD Radeon RX 480, NVIDIA GeForce GTX 970

Get Even sarà disponibile dal 26 maggio, Bandai Namco ha recentemente aperto i preordini per le versioni digitali del gioco.