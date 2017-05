Get Even: la trama è scritta da Iain Sharkey e Stephen Long

: Iain Sharkey e Stephen Long, sono veri esperti di situazioni dal vivo, anche grazie alla loro collaborazione per gli spettacoli magici diha svelato oggi un nuovo video sul loro straordinario lavoro per la trama di, il surreale gioco sviluppato da

Iain e Stephen sanno sicuramente come stimolare una risposta emotiva e confondere il pubblico. “Una volta elaborata la struttura narrativa di base, occorre controllare il flusso di informazioni per creare un mistero che si spera sia intrigante. Buona parte di questa fase consiste nel trovare il miglior modo per offrire la trama “un po’ alla volta”, cercando di capire esattamente cosa si può svelare e quando”, ha dichiarato Stephen Long. Iain Sharkey ha poi aggiunto "Abbiamo una certa esperienza nel guidare le persone in un’esperienza narrativa, con tutti gli elementi che questa scelta comporta, come la sottile manipolazione di scelte e azioni, per ottenere un effetto desiderato. Non vedo l’ora che i giocatori capiscano quanto è davvero unica l’esperienza di Get Even. Racchiude un senso di mistero nel suo DNA e l’idea di provare un’esperienza in cui il giocatore non ha alcun indizio su ciò che avverrà, è qualcosa su cui spero si parlerà molto quando il pubblico proverà il gioco."



I due autori hanno collaborato con il compositore Olivier Derivière per creare un’atmosfera decisamente poco convenzionale, in cui i giocatori verranno lasciati sempre perplessi con la necessità di fare delle scelte importanti. Si spera, quelle giuste. Il tuo trattamento inizia il 26 maggio 2017 con Get Even per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco sarà anche disponibile in Italia in versione Retail per PlayStation 4 e Xbox One dal 25 maggio, è ora possibile prenotare Get Even in formato digitale su PlayStation Network, Steam e Microsoft Store.