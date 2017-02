Get Even: la Video Anteprima del nuovo gioco di Farm 51 e Bandai Namco

è un prodotto molto difficile da inquadrare. Nonostante sia un titolo in prima persona in cui potremo usare un'arma da fuoco, non si tratta affatto di un semplice sparatutto.

Nell’opera The Farm 51, infatti, è la storia l’aspetto più importante. Get Even si presenta dunque come un racconto interattivo che alterna fasi investigative a sequenze da shooter in prima persona. Un gioco intrigante e fuori dagli schemi, che speriamo possa mantenersi solido e ispirato per tutta la durata dell’avventura. L’uscita è prevista per il 26 maggio su PC e console.