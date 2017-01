Ghost Blade HD arriverà nel 2017 su PC, PS4, Xbox One e Wii U

Il publisherha di recente annunciato che, rifacimento del titolo uscito lo scorso anno per SEGA Dreamcast, farà il suo debutto su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Wii U nel corso del 2017. Il titolo sarà venduto in Europa al prezzo di 8,99 euro.

Ghost Blade HD, sviluppato dalla software house tedesca Hucast Games, già autrice di Redux: Dark Matters, si presenta come un frenetico shoot 'em up in 2D a scorrimento verticale, in cui potrete affrontare 5 stage ed enormi boss, scegliere fra 3 difficoltà e 3 navicelle spaziali da utilizzare. Il gioco supporta il multiplayer locale fino a 2 giocatori, e presenterà le leaderboard online. Potete visionare un teaser trailer e una galleria di immagini rispettivamente in testata e in calce all'articolo.

Ghost Blade HD uscirà nel corso del 2017 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Wii U.