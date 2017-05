Ghost Recon Wildlands: annunciata la nuova espansione Fallen Ghosts

ha ufficialmente annunciato l'arrivo della seconda espansione di. Si tratta di, una diretta continuazione della campagna single player del titolo, in arrivo su PC, PS4 e Xbox One il 30 maggio per i possessori del Season Pass, e il 6 giugno per tutti i giocatori.

In questo prosieguo dell'avventura, i Ghost dovranno vedersela con una nuova banda di criminali sorta dopo la caduta del Cartello di Santa Blanca: Los Extranjeros. Questi saranno suddivisi in 4 categorie distinte, ovvero: Armored (dotati di un'alta protezione difensiva), Elite Snipers (abili cecchini), Jammers (dotati di apparecchiature di diturbo e materiale elettronico), e Covert Ops (maestri dell'arte della mimetizzazione).

Fallen Ghosts avrà 15 missioni principali e 4 boss da abbattere in 4 aree di gioco differenti. Saranno disponibili anche 9 abilità inedite, 6 nuove armi, e 4 nuovi tipi di missioni secondarie. Il level cap, infine, sarà alzato fino al 35.

Fallen Ghosts sarà disponibile il 30 maggio per i possessori del Season Pass di Ghost Recon Wildlands, e il 6 giugno per tutti gli altri giocatori al costo di 14,99 euro. In calce, trovate alcuni screenshot dell'espansione.