Ghost Recon Wildlands: annunciati gli aggiornamenti stagionali

Con laha annunciato di aver introdotto gli aggiornamenti stagionali all'interno di

Gli sviluppatori desiderano in questo modo tenere sempre occupati i giocatori con nuove sfide e nuove missioni da completare: ogni "live season", disponibile per un totale di sei settimane dal lancio, includerà una serie di obiettivi che assicureranno delle ricompense uniche, in caso di completamento. Gli obiettivi saranno attivabili solo se connessi alla modalità online, e saranno disponibili tramite i menù in-game.

Saranno inoltre rilasciate 5 missioni aggiuntive a settimana, suddivise in tre tipologie diverse: alcune saranno dedicate al gameplay in solitaria, altre ai membri Task Force, ed altre ancora richiederanno la collaborazione di tutta la community del gioco. Le prime missioni saranno incluse nella stagione The Rise and Fall of Unidad, che andrà live dal 18 aprile al 26 maggio.

Ghost Recon: Wildlands è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One.