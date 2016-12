Ghost Recon Wildlands avrà un mondo di gioco reattivo

Durante un'intervista pubblicata sul blog di Ubisoft , il Lead Artist e il Technical Director dihanno parlato del mondo di gioco e della sua particolare reattività alla presenza del giocatore.

Ghost Recon Wildlands sarà ambientato in Bolivia, una località che a detta degli sviluppatori si adatta molto bene a un titolo della serie Tom Clancy, trattandosi di un luogo reale che molti utenti potrebbero conoscere più a fondo grazie al gioco. Il Lead Artist ha ricordato che il team si è recato sul posto per effettuare ricerche ambientali, tornando a casa con oltre 15,000 foto e 10 ore di video da studiare per la realizzazione del mondo di gioco. L'aspetto tecnico più interessante dell'ambientazione è la sua "world logic", un insieme di procedure che permetteranno ai NPC di comportarsi nella maniera più coerente possibile, ai villaggi di ospitare un certo tipo di campi da agricoltura in base al terreno e via dicendo.

Insomma, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands non si limiterà a proporvi qualche incursione tra i campi della Bolivia, ma proverà a trasmettervi la sensazione di visitare un mondo coerente e credibile. Il gioco è previsto il 7 Marzo 2017 su PC, Xbox One e PS4.