L'attesissimosarà disponibile da domani nei negozi, eha già preparato una Day One Patch per migliorare la stabilità del gioco e ottimizzarne le prestazioni in modo che sia tutto pronto per il lancio.

L'aggiornamento, per la precisione, ha un peso di circa 2.8GB e comprende gli update 1.01 e 1.02. Tra le migliorie che verranno implementate troviamo dei fix relativi alla stabilità del gioco, le funzioni online, e anche all'ambiente e alle condizioni climatiche variabili durante il gameplay.

Il lancio ufficiale di Ghost Recon Wildlands è fissato per domani, 7 marzo, su PlayStation 4, Xbox One e PC.