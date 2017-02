Ghost Recon Wildlands (Closed Beta): alla scoperta del nuovo TPS di Ubisoft nel nostro Video Speciale

rappresenta senza dubbio uno dei titoli più attesi della line-up diper il 2017. I tre giorni passati in compagnia della Closed Beta, del resto, hanno dimostrato che lo spirito tattico della saga è rimasto generalmente intatto anche in questo nuovo, promettente capitolo.

Piacevole se giocato da soli, Wildlands diventa un’esperienza brillante se sperimentata con un gruppo di amici: la dimensione cooperativa lo rende infatti un prodotto davvero unico. All'interno di una struttura open world, insomma, si annida il gameplay classico della serie: tattico anche se non interamente simulativo, accessibile ma sempre stimolante.

Per sapere infine se anche la componente narrativa saprà dimostrarsi efficace quanto il gameplay dell’opera, non ci resta che aspettare un mese: l’uscita di Ghost Recon Wildlands è infatti prevista per il 7 marzo su PS4, Xbox One e PC.