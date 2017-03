Ghost Recon Wildlands debutta al primo posto della classifica italiana

per PlayStation 4 debutta al primo posto della classifica software italiana per console, seguito da. Sul gradino più basso del podio, la versione Xbox One dell'open world di

Classifica Italiana Console (06/12 Marzo 2017)

Da segnalare anche il buon debutto di LEGO Worlds (quarto posto) e NieR Automata (settima posizione), entrambi i titoli riescono ad entrare in top ten nella settimana di lancio. Due i giochi per Switch presenti in classifica, ovvero The Legend of Zelda Breath of the Wild e 1-2-Switch.

TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS PS4 HORIZON ZERO DAWN PS4 TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS Xbox One LEGO WORLDS PS4 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD Switch NIER AUTOMATA D1 EDITION PS4 FIFA 17 PS4 1-2 SWITCH GTA V GRAND THEFT AUTO PS4

Classifica Italiana PC (06/12 Marzo 2017)

THE SIMS 4 CALL OF DUTY BLACK OPS II RE FOOTBALL MANAGER 2017 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE LEGO WORLDS CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FARMING SIMULATOR 17 GTA V GRAND THEFT AUTO FIFA 16

Su PC, troviamo The Sims 4 in vetta alla classifica, con a seguire Call of Duty Black Ops II RE e Football Manager 2017.