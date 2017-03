Ghost Recon Wildlands disponibile da oggi nei negozi

annuncia cheè ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC, in formato retail e digitale scaricabile da PlayStation Store, Xbox Store, Uplay e Steam.

Sviluppato dallo studio Ubisoft di Parigi, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands è uno sparatutto militare interamente giocabile in single player o in modalità cooperativa per un massimo di quattro giocatori, che potranno scegliere liberamente come portare a termine le missioni, osservando le conseguenze delle proprie azioni nel mondo circostante. Infatti, i giocatori potranno scegliere di agire furtivamente di notte, lanciare un assalto all’alba o collaborare per eseguire un attacco sincronizzato, eliminando così più nemici in un colpo solo. Ma ogni scelta avrà delle conseguenze, perciò dovranno improvvisare o adattare i propri piani per assicurarsi di completare con successo ciascuna missione.

In Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, i giocatori esploreranno una Bolivia fittizia di un prossimo futuro, con il preciso obiettivo di eliminare il violento cartello della droga Santa Blanca a qualsiasi costo. Agendo dietro le linee nemiche, daranno la caccia ai propri bersagli, cercando informazioni riservate e utilizzando oltre 60 veicoli, tra cui auto, motociclette ed elicotteri. Per distruggere il cartello, dovranno raggiungere El Sueño, lo spietato leader di Santa Blanca, cercando di spezzare l’alleanza tra i signori della droga e il governo corrotto del paese.