Ghost Recon Wildlands: disponibile una prova gratuita su PS4 e Xbox One

ha annunciato che a partire da oggi è disponibile una versione di prova gratuita disu. Si tratta di un free trial che permette di accedere a tutte le funzionalità del gioco per un periodo limitato di cinque ore.

La versione di prova gratuita di Ghost Recon Wildlands può essere scaricata a partire da oggi sui rispettivi Store di Xbox e Playstation. Gli utenti avranno la possibilità di accedere a tutte le funzionalità del gioco per un periodo limitato di cinque ore, provando sia il comparto singleplayer che multiplayer. Tutti i progressi registrati con la versione di prova potranno essere trasferiti nel gioco complato, qualora si decidesse di acquistarlo.

Non è la prima volta che Ubisoft mette a disposizione un free trial per i suoi giochi, visto che lo stesso trattamento è stato riservato anche a Watch Dogs 2. Coglierete l'occasione per provare con mano Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands?