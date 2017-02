Ghost Recon Wildlands: Don Winslow e Shane Salerno hanno contribuito alla storia

ha rivelato quest'oggi sul suo blog ufficiale che gli scrittori Don Winslow e Shane Salerno hanno collaborato alla realizzazione della narrativa di

I due autori hanno alle spalle una lunga carriera e sono conosciuti per i loro romanzi polizieschi e incentrati sui cartelli della droga, la loro esperienza nel campo ha dunque contribuito a conferire realismo e credibilità alla storia. Ricordiamo che proprio oggi Ubisoft ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte dedicato al Cartello di Santa Blanca. Ghost Recon Wildlands uscirà il 7 marzo su PC, PS4 e Xbox One, nelle prossime settimane potremo provare il gioco in anteprima grazie a un'Open Beta che includerà anche una zona inedita.