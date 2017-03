Ghost Recon: Wildlands: ecco gli orari nei quali verrà sbloccato il gioco

Ubisoft ha annunciato gli orari esatti nei quali Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands sarà sbloccato sulle diverse piattaforme. Tenetevi dunque pronti a tuffarvi nel tactical shooter seguendo le indicazioni riportate nella notizia.

È stata inoltre confermata la dimensione del titolo, che varierà dai 40 ai 42GB in base alla piattaforma scelta. La versione Uplay per PC, insieme a quelle per PlayStation 4 e Xbox One, sarà attivata il 7 marzo alle ore 00:00 locali, e sarà possibile connettersi e giocare fin da subito.

Gli utenti che hanno scelto di acquistare la propria copia su Steam, invece, dovranno aspettare le 6:00 del mattino, sempre del 7 marzo 2017. In occasione dell’imminente uscita, Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio per Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, che vi ricordiamo sarà disponibile da domani su PC e console.