Ghost Recon Wildlands: ecco le migliorie apportate dalla day one patch

è disponibile da ieri nei negozi, solo nelle scorse ore peròha fatto chiarezza sui contenuti della day one patch, già disponibile per il download su PC, Xbox One e PlayStation 4. Il file pesae apporta varie migliorie al gioco, risolvendo anche alcuni bug e problemi minori.

L'aggiornamento apporta migliorie al sistema anti-cheat su PC e ottimizza le performance generali del gioco, oltre a risolvere bug grafici e migliorare la stabilità generale del motore. Inoltre, l'update migliora il processo di sincronizzazione delle missioni e le meccaniche di gameplay relative al comparto online, proponendo un miglior bilanciamento delle stesse.

Ghost Recon Wildlands è ora disponibile su tutte le piattaforme, su Everyeye.it trovate anche un sondaggio per esprimere il vostro parere sul nuovo gioco Ubisoft. Aspettiamo le vostre opinioni!