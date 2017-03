Ghost Recon Wildlands: ecco quando scadrà l'embargo per le recensioni

AllGamesDelta ha pubblicato su Twitter la "" di, un flyer con le linee guida per i redattori, che svela anche la data di fine embargo per la pubblicazione delle recensioni.

Secondo quanto riportato, le prime recensioni di Ghost Recon Wildlands potranno essere pubblicate a partire dalle 12:00 (ora italiana) di lunedì 6 marzo, il giorno prima del lancio del gioco, previsto per il 7 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Le linee guida parlano anche di una day one patch (apparentemente già disponibile per il download), tuttavia non sappiamo quali modifiche vada ad apportare l'aggiornamento del day one. Ubisoft ha recentemente annunciato i contenuti del Season Pass, rivelando anche il prossimo arrivo della modalità PvP.