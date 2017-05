Ghost Recon Wildlands: Fallen Ghosts disponibile per i possessori del Season Pass

annuncia che la seconda espansione di, è disponibile per i possessori del Season Pass su PlayStation4, Xbox One e Windows PC. L’espansione sarà acquistabile anche singolarmente da tutti i giocatori a partire dal 6 giugno 2017.

Fallen Ghosts è ambientato dopo la caduta del Cartello di Santa Blanca. La forza militare della Unidad è ormai incapace di mantenere il controllo della Bolivia e il paese è piombato in una violenta guerra civile. Per aiutare a ripristinare l’ordine, la Unidad ha deciso di arruolare membri del cartello, veterani di guerra, mercenari e criminali dei paesi confinanti come soldati volontari. Insieme hanno formato una speciale quanto brutale unità, chiamata Los Extranjeros, a cui viene ordinato di rintracciare ed eliminare gli agenti americani.

In questa situazione caotica, i Ghost hanno un’ultima missione: evacuare gli ultimi membri della CIA e i civili americani rimasti nel paese. Inviati per portare a termine la propria missione, i Ghost si ritrovano nel mezzo della giungla, senza alcun supporto esterno e contro nemici letali equipaggiati con le migliori armi e tecnologie. Questi pericolosi soldati scelti sono suddivisi in quattro classi diverse:

- Corazzati : equipaggiati con spesse corazze antiproiettile, sono particolarmente insidiosi nei combattimenti ravvicinati.

: equipaggiati con spesse corazze antiproiettile, sono particolarmente insidiosi nei combattimenti ravvicinati. - Tiratori scelti : dotati di un avanzato rilevatore di movimenti, i tiratori scelti sono in grado di notare i propri bersagli a grandi distanze e non sbagliano mai un solo colpo.

: dotati di un avanzato rilevatore di movimenti, i tiratori scelti sono in grado di notare i propri bersagli a grandi distanze e non sbagliano mai un solo colpo. - Jammer : grazie a un potente jammer nel proprio zaino, sono in grado di neutralizzare i droni e interferire con ogni dispositivo elettronico.

: grazie a un potente jammer nel proprio zaino, sono in grado di neutralizzare i droni e interferire con ogni dispositivo elettronico. - Operatori Speciali: equipaggiati con una potente balestra e un nuovo prototipo per l’occultamento, che li rende praticamente invisibili, danno un nuovo significato alla parola “Ghost”.

Il Season Pass permette di accedere non solo alla nuova espansione Fallen Ghosts ma anche a quella precedente, Narco Road dove i giocatori dovranno infiltrarsi in una gang e prendere parte a gare folli e sfide per guadagnarsi la fiducia del capo per riuscire a distruggerla dall’interno.

Nei prossimi mesi sarà disponibile la modalità PvP per Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.