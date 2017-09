Ghost Recon Wildlands è il gioco più venduto del 2017 negli Stati Uniti

Dopo aver diffusi i

Al primo posto della top ten troviamo Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, mentre The Legend of Zelda Breath of the Wild occupa la seconda posizione, seguito da Grand Theft Auto V. Come da tradizione, NPD non ha diffuso dati precisi riguardo le unità effettivamente vendute dai giochi in questione.

Top 10 USA 2017

1 - Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

2 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

3 - Grand Theft Auto V

4 - For Honor

5 - Horizon Zero Dawn

6 - Injustice 2

7 - Mass Effect: Andromeda

8 - Madden NFL 18

9 - NBA 2K17

10 - Resident Evil 7

A ridosso del podio troviamo For Honor e Injustice 2, seguiti da Mass Effect Andromeda e Madden NFL 18. La classifica si chiude con NBA 2K17 e Resident Evil VII Biohazard.