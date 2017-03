Ghost Recon Wildlands: Guida, consigli e suggerimenti per iniziare

, il nuovo open world multiplayer sviluppato da, è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo abbraccia la filosofia open world, proponendo meccaniche di gioco fortemente votate alla cooperazione tra i giocatori, impegnati in numerose missioni adrenaliniche e colme di azione.

In questa guida troverete quindi alcuni utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo da Wildlands e sfruttare nel migliore dei modi le vostre abilità.

Controlli

Per spostarvi mentre siete a piedi dovrete ovviamente utilizzare lo stick analogico sinistro mentre, per eseguire uno scatto, dovrete tenerlo premuto. Il tasto Quadrato/X vi permetterà di ricaricare l’arma o di interagire con oggetti e NPC, mentre il tasto Triangolo/Y vi consentirà di cambiare arma o di interrogare un soggetto. Premendo Cerchio/B potrete accovacciarvi o interrompere l’interrogazione, mentre il tasto X/A vi permetterà di utilizzare il paracadute o selezionare un determinato oggetto. Il tasto R3 vi consentirà invece di mettere a segno un attacco melee.

Tramite il tasto L2/LT potrete prendere la mira e, successivamente, sparare con il tasto R2/RT. Il d-pad vi garantirà infine l’accesso ad una serie di scorciatoie da utilizzare per selezionare rapidamente oggetti ed accessori utili. Se siete invece alla guida di un veicolo, dovrete utilizzare la levetta analogica sinistra per sterzare ed il tasto R2/RT per accelerare. Con il tasto L2/LT potrete invece frenare. Il freno a mano è assegnato al tasto X/A. Per entrare o uscire da un veicolo dovrete sfruttare il tasto Quadrato/X. Se occupate invece la posizione di passeggeri, dovrete utilizzare il tasto L2/LT per prendere la mira ed il tasto R2/RT per aprire il fuoco. Il tasto Cerchio/B vi permetterà di cambiare posto a sedere. Con R3 potrete infine guardare all’indietro, in modo da monitorare la presenza di eventuali nemici.

Utilizzate la mappa tattica

La Mappa Tattica rappresenta sin dalle prime fasi di gioco una valida risorsa al servizio dei giocatori. Questa permette infatti di acquisire nuove ed importanti informazioni riguardanti l’area che vi circonda, guidandovi per le vaste lande boliviane. Dopo aver completato le missioni ed aver acquisito nuovi dettagli relativi alla storia, otterrete infatti inedite indicazioni che vi permetteranno di raggiungere speciali punti d’interesse, segnalati sulla mappa. In tal modo potrete inoltre accedere a missioni secondarie, armi e potenziamenti per il vostro personaggio, da utilizzare negli scontri più impegnativi.

Personaggi ed armi personalizzate

Ghost Recon Wildlands vi permette di personalizzare il genere, le caratteristiche del viso, capelli e tatuaggi del vostro personaggio, garantendovi inoltre l’accesso ad un'ampia scelta di vestiti, equipaggiamenti tattici e accessori di varia natura. Ogni arma presente nel gioco è altresì modificabile a vostro piacimento tramite l’impiego di oggetti recuperabili durante le varie missioni, che andranno ad influire sugli attributi del vostro armamento. Ghost Recon Wildlands vi permette infatti di cambiare l'ottica, la volata, i caricatori, le scorte ed altro ancora, incidendo positivamente sulle performance dell’arma.

Scegliete il vostro stile di gioco

Wildlands non è semplicemente un gioco open world che integra la modalità cooperativa: il titolo è stato infatti concepito specificamente per quattro giocatori. I quattro Ghost, dotati di abilità uniche, devono infatti lavorare assieme per completare nel miglior modo possibile le varie missioni offerte da Wildlands, coordinandosi ed organizzando specifiche strategie d’attacco. Tuttavia, anche se giocherete da soli, sarete pure sempre accompagnati da tre partner comandati dall’IA, che vi aiuteranno ad uccidere i nemici sotto copertura e vi daranno man forte durante gli inseguimenti sui veicoli del gioco.

Nulla vi impedisce tuttavia di distaccarvi dal gruppo e agire per conto vostro o, ancora, affrontare missioni differenti rispetto a quelle degli altri compagni. In tal modo le missioni si complicheranno non poco, quindi vagliate con attenzione la giusta strategia da adottare. Tenete bene a mente che i vostri compagni potranno persino rianimarvi nei combattimenti, perciò non sottovalutate l’efficacia del gruppo.

Sfruttate gli spostamenti rapidi

Ghost Recon Wildlands vi consente di spostarvi rapidamente tra diverse località della mappa tramite i Rally Points, segnalati in bianco sulla Mappa Tattica. Per sfruttare questa soluzione dovrete tuttavia aver visitato almeno una volta la location designata e dovrete prestare attenzione agli eventuali nemici presenti nelle vicinanze. Infatti, durante gli scontri con le fazioni avversarie, i Rally Points risulteranno inaccessibili e sarete quindi costretti a muovervi a piedi o, in alternativa, a bordo di un veicolo, a meno che non eliminiate ogni singolo nemico presente nell’area circostante.

Evidenziate le provviste

Mentre esplorate l’area di gioco, cercate di scorgere ed evidenziare gli oggetti di valore presenti nella zona circostante, segnalati in verde sulla minimappa che accompagna la vostra avventura nelle terre boliviane. Le provviste da voi selezionate potranno essere dunque prelevate dagli agenti ribelli che, in tal modo, vi forniranno la quantità di risorse necessaria all’acquisto di nuovi potenziamenti tramite il menu dedicato.

Spostatevi con attenzione

Se siete intenzionati a completare le missioni senza attirare troppe attenzioni su di voi, dovrete muovervi con circospezione ed evitare di fare rumore. Sfruttate quindi le meccaniche stealth del titolo per cogliere di sorpresa i nemici e creare una situazione di vantaggio che cadrà a favore della vostra squadra, pronta a sovvertire le difese avversarie. D’altro canto, se un’eliminazione non andrà a buon fine, verrete presto circondati dai rinforzi nemici e la situazione si complicherà non poco. Esaminate quindi l’ambiente circostante ed agite di conseguenza, scovando eventuali punti di fuga che potranno tornarvi utili in caso di difficoltà.

Migliorate le statistiche del vostro personaggio

Dopo aver completato le missioni ed aver acquisito punti esperienza, potrete migliorare le statistiche e le abilità del vostro personaggio tramite il menu dedicato. Delineate quindi il vostro stile di gioco ed investite i punti abilità faticosamente guadagnati sviluppando le skill che più si adattano al vostro alter-ego, in modo da ottenere un discreto vantaggio nelle quest successive.

Potenziate il drone

Ghost Recon Wildlands vi permette di potenziare numerose armi ed oggetti secondari, tra i quali spicca senza alcun dubbio il drone. Questo accessorio vi permetterà infatti di scorgere i nemici al buio e, grazie ai veri miglioramenti ad esso legati, potrete estenderne il raggio d’azione e la durata della batteria. In tal modo, potrete coordinarvi con i vostri compagni e sfruttare l’effetto sorpresa contro i rivali, ignari della vostra posizione.

Neutralizzate gli allarmi

Quando approccerete una base nemica, date priorità alla neutralizzazione di vedette e postazioni di allarme. Gli avversari allerteranno l’intera base in pochi secondi, scatenando il loro feroce istinto omicida su di voi. Disattivate quindi ogni allarme presente nella base prima di agire, coordinandovi con i vostri compagni per evitare di essere scoperti ed agire nel minor tempo possibile.