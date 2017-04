Ghost Recon Wildlands e Horizon tra i giochi più venduti a Marzo sul PSN

ha pubblicato la classifica con i giochi più venduti di Marzo sul Playstation Store americano: a guidare la classifica suci sono

Precisiamo che questi dati di vendita si riferiscono alle copie digitali acquistate sul Playstation Store americano. Per quanto riguarda il versante Playstation 4, al primo posto si è classificato Ghost Recon Wildlands (che tra le altre cose continua a dominare la classifica inglese), seguito da Horizon Zero Dawn (di cui vi abbiamo proposto un nuovo video making of) e Mass Effect Andromeda. Su Playstation 3 il gioco più venduto è stato Mass Effect Trilogy, mentre Job Simulator si è piazzato in posizione tra i titoli per Playstation VR.