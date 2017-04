Ghost Recon Wildlands: l'espansione Narco Road arriva il 18 aprile

annuncia che, la prima espansione di, sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 18 aprile per i possessori del Season Pass. I possessori del Season Pass potranno quindi accedere auna settimana prima della sua uscita ufficiale prevista per il 25 aprile.

Narco Road consente ai giocatori di infiltrarsi in tre gang di trafficanti guidate dall’elusivo El Invisible. Ma se vorranno riuscire a consegnarlo alla giustizia, dovranno farsi strada tra i ranghi dell’organizzazione e guadagnare la fiducia del suo misterioso leader. Per riuscire nella missione i giocatori dovranno prima riuscire ad avvicinare tre nuovi e carismatici boss:

Eddie Escovado : autoproclamatosi star dei social media, è il folle e audace leader della gang dei Kamikaze

: autoproclamatosi star dei social media, è il folle e audace leader della gang dei Kamikaze Arturo Rey : il misterioso leader dei Death Riders, una banda di motociclisti che adora la Santa Muerte.

: il misterioso leader dei Death Riders, una banda di motociclisti che adora la Santa Muerte. Tonio Mateos: l’arrogante leader dei Jinetes Locos, una banda specializzata in corse di muscle car.

Per ottenere il rispetto dei boss, i giocatori dovranno completare le oltre 15 frenetiche missioni della campagna. Inoltre saranno disponibili anche quattro nuovi tipi di missioni secondarie e alcune sfide di corse che daranno al gioco ancora più adrenalina. Completando tali attività, i giocatori guadagneranno fama e follower. Più follower otterranno, più interesse susciteranno nei boss delle bande, riuscendo così ad avvicinarsi sempre di più al loro obiettivo di eliminare El Invisible. Narco Road include anche quattro costumi esclusivi, nove nuove armi e quattro nuovi tipi di veicoli. Sarà possibile viaggiare nella vasta mappa boliviana con enormi monster truck, muscle car dotate di cariche di nitro, potenti moto e aerei acrobatici.

In aggiunta, tutti i giocatori potranno accedere a un nuovo aggiornamento del gioco dal 12 aprile su console e dal 14 aprile su PC. Questo aggiornamento introdurrà la stagione delle sfide settimanali che potranno essere svolte da soli, in cooperativa o con la community a partire dal 18 aprile. I giocatori che completeranno tali sfide saranno ricompensati con un massimo di tre premi unici per ogni settimana. Le sfide saranno disponibili per più stagioni, ognuna delle quali durerà sei settimane e presenterà un tema specifico. Nella prima stagione, Ascesa e declino dell’Unidad, i giocatori otterranno informazioni riservate sulle operazioni dell’Unidad per combattere tale minaccia per il paese.

In Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, i giocatori esploreranno una Bolivia fittizia di un prossimo futuro, con il preciso obiettivo di eliminare il malvagio cartello della droga Santa Blanca a qualsiasi costo. Agendo dietro le linee nemiche, daranno la caccia ai propri bersagli, cercando informazioni riservate e utilizzando oltre 60 veicoli, tra cui auto, motociclette ed elicotteri. Per distruggere il cartello, dovranno raggiungere El Sueño, lo spietato leader di Santa Blanca, cercando di spezzare l’alleanza tra i signori della droga e il governo corrotto del paese. Presto sarà disponibile anche Fallen Ghosts, la seconda espansione di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, oltre a una nuova modalità PvP nei prossimi mesi.