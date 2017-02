Ghost Recon Wildlands: l'Open Beta arriverà nelle prossime settimane

Se non siete tra i fortunati giocatori che stanno partecipando alla Closed Beta di, allora non disperatevi: Ubisoft ha confermato che nelle prossime settimane verrà pubblicata unaaperta a tutti gli utenti PC, Xbox One e Playstation 4.

Nel momento in cui riportiamo la notizia non è stata comunicata una data precisa per il rilascio della Beta aperta di Ghost Recon Wildlands, ma possiamo immaginare che verrà pubblicata con qualche giorno di anticipo rispetto all'uscita del gioco fissata per il prossimo 7 Marzo su PC, PS4 e Xbox One. Nell'attesa potete gustarvi il nostro videospeciale in cui vi parliamo delle impressioni che abbiamo ricavato dalla Closed Beta del nuovo tps Ubisoft.