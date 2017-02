Ghost Recon Wildlands: l'Open Beta avrà inizio il 23 febbraio

Nelle scorse settimane, Ubisfot ha annunciato che terrà una sessione Open Beta per Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, e nella giornata di oggi sono state comunicate le date ufficiali: i giocatori potranno provare il nuovo tactical shooter dal 23 al 27 febbraio, mentre il pre-load sarà disponibile a partire dal giorno 20.

Come comunicato dal publisher, l’Open Beta includerà una nuova area con missioni extra non presenti durante la precedente sessione di prova. In apertura alla notizia potete trovare il trailer di presentazione, che illustra alcune scene di gameplay. Per maggiori informazioni sul nuovo TPS di Ubisoft, vi invitiamo a dare uno sguardo al nostro video speciale.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands uscirà il 7 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.