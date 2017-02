Durante l'ultima riunione finanziaria con gli azionisti della società,ha confermato che l'disi terrà nelle prossime settimane, oggi il publisher ha svelato nuovi dettagli sulla fase pubblica di test.

Il publisher ha recentemente inviato una email a tutti coloro che hanno partecipato alla Closed Beta per avvisare che la beta pubblica includerà una nuova area con missioni extra non presenti durante la precedente sessione di prova.

Non è chiaro però se la zona in questione sostituirà o si affiancherà all'area vista nella Closed Beta. Ricordiamo che Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands uscirà il 7 marzo nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.