Ghost Recon Wildlands mantiene la prima posizione della classifica inglese

Per la seconda settimana consecutiva,occupa la prima posizione della classifica software inglese. Il giocosi mantiene al vertice della top ten UK, seguito da

Di seguito, la classifica completa diffusa da GFK Chart Track:

TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS LEGO WORLDS HORIZON ZERO DAWN GRAND THEFT AUTO V FIFA 17 THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD ROCKET LEAGUE CALL OF DUTY INFINITE WARFARE MINECRAFT XBOX EDITION FORZA HORIZON 3

Da segnalare il ritorno in classifica di Minecraft Xbox Edition e Forza Horizon 3, grazie ai tagli di prezzo applicati da numerosi rivenditori inglesi. 1-2-Switch e Super Bomberman R per Nintendo Switch escono dalla top ten mentre resiste The Legend of Zelda Breath of the Wild, al sesto posto.