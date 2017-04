Anche questa settimana,mantiene il primo posto della classifica software inglese, seguito da, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.

Classifica Software UK - 24/04/2017

Ghost Recon Wildlands Grand Theft Auto V FIFA 17 LEGO Worlds Rocket League Horizon Zero Dawn Overwatch Call of Duty Infinite Warfare Mass Effect Andromeda The Legend of Zelda Breath of the Wild

A ridosso del podio troviamo LEGO Worlds (quarta posizione) mentre in top ten trovano spazio anche Horizon Zero Dawn, Overwatch, Mass Effect Andromeda e The Legend of Zelda Breath of the Wild.