Ghost Recon Wildlands mantiene la vetta della classifica inglese

Dopo essere debuttato in prima posizione nella classifica inglese,si riconferma il gioco più venduto nel Regno Unito anche per la settimana appena trascorsa.debutta invece in sesta posizione.

Ricapitolando, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands ha mantenuto la prima posizione della classifica inglese anche per la scorsa settimana, seguito da LEGO Worlds, il sempreverde Grand Theft Auto 5, Overwatch, FIFA 17 e Yooka-Laylee al sesto posto. Cosa ne pensate del successo di vendite riscosso dall'ultimo capitolo di Ghost Recon (ottimi risultati anche in Italia, tra l'altro)? Con l'occasione vi ricordiamo che il titolo Ubisoft ha ricevuto di recente la patch 3.0, update che introduce gli aggiornamenti stagionali.