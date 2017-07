Ghost Recon Wildlands: modalità PvP 4vs4 in arrivo in autunno, beta in estate

Tramite un post sul blog ufficiale,ha annunciato che, la nuova modalità PvP 4vs4 di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands , sarà lanciata gratuitamente nel corso dell'autunno. Inoltre, un'open beta che ci permetterà di provare il Team Deathmatch debutterà entro la fine dell'estate su tutte le piattaforme di riferimento.

In Ghost War, due squadre si affronteranno per ottenere il controllo dopo la caduta del Cartello di Santa Blanca. I team saranno formati da soldati esperti in ogni campo (ricognitori, cecchini, tank, ecc): ogni classe avrà i propri punti deboli e di forza e perk personalizzati. Le battaglie si svolgeranno in diversi momenti della giornata e con condizioni meteo variabili all'interno di mappe ad ampio respiro e dalle ambientazioni variegate, con montagne, deserti, giungle e foreste. Restiamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli sull'open beta.