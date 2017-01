Ghost Recon Wildlands: nuovo trailer, annunciate le date della closed beta

ha appena pubblicato un nuovo trailer dedicato a, il tps tattico in arrivo il prossimo marzo su PC, PS4 e Xbox One.

Il filmato, che trovate riportato in apertura, ci introduce al mondo di gioco open world e ai protagonisti che ne faranno parte. In calce, inoltre, trovate anche un nuovo video gameplay in multiplayer co-op, e un secondo trailer dedicato alla missione bonus pre-order "Peruvian Connection", che approfondirà i legami di stampo criminale tra Santa Blanca e i Cartelli peruviani.

Ubisoft ha inoltre annunciato che la Closed Beta del titolo si terrà dal 3 al 6 febbraio su tutte le piattaforme. Se interessati, potete ancora iscrivervi alla lista d'attesa tramite questo link. Il pre-load del contenuto sarà disponibile a partire dal primo febbraio.

Tom Clancy's: Ghost Recon Wildlands uscirà il 7 marzo per PC, PS4 e Xbox One. Per tutte le informazioni aggiuntive, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima.