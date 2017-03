Ghost Recon Wildlands: il nuovo trailer per la versione PC mostra le feature grafiche

ha pubblicato un nuovo trailer per la versionedi, mostrando le feature grafiche che saranno disponibili su Personal Computer grazie alla tecnologia. Confermato che il gioco non avrà nessun limite per il frame rate.

Il trailer riportato in cima è stato catturato con una scheda video Geforce GTX. La tecnologia Nvidia permetterà di sbloccare alcune feature tecniche che aumenteranno l'impatto grafico del gioco, come l'HBAO+ per le ombre, le luci volumetriche e una migliore realizzazione del fogliame, senza dimenticare il tool Ansel che consentirà ai giocatori di registrare e condividere le proprie sessioni di gameplay. Ghost Recon Wildlands uscirà il prossimo 7 Marzo su PC, PS4 e Xbox One.