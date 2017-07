Ghost Recon Wildlands: il nuovo update migliora la guidabilità dei velivoli

ha quest'oggi pubblicato un nuovo aggiornamento per, con cui gli sviluppatori sono andati a modificare in maniera importante la guidabilità e la funzionalità dei velivoli presenti all'interno del gioco.

L'update pesa ben 9GB e introduce un nuovo sistema di controllo interamente dedicato agli elicotteri. I giocatori saranno in ogni caso liberi di mantenere le impostazioni che hanno utilizzato fino ad ora.

Gli elicotteri, ora, si comporteranno diversamente a seconda del loro modello:

Gli elicotteri piccoli sono velocissimi, altamente mobili e hanno un alto beccheggio

Le gunship sono veloci, mobili e danno un’impressione molto militare

I Blackhawk sono più lenti e stabili nella manovrabilità

Più in generale, Ubisoft parla di un sistema di controllo molto più realistico rispetto al passato.

In aggiunta, sono state introdotte piccole migliorie all'interfaccia di gioco e corretti alcuni bug legati alle missioni e all'esplorazione della mappa. Potete consultare l'intero changelog a questo indirizzo.

Ghost Recon Wildlands è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che il gioco si arricchirà in futuro di una modalità PvP, che potrete provare con mano grazie ad una nuova Open Beta.