Ghost Recon Wildlands: la patch 1.1.5 migliora il supporto alle multi-GPU su PC

ha rilasciato una nuova patch per la versione PC di, lo sparatutto tattico disponibile da pochi giorni sul mercato. Oltre ad apportare le solite correzioni di rito, l'aggiornamento introduce anche diversi miglioramenti in ambito GPU.

Di seguito, trovate il changelog completo della patch 1.1.5. di Ghost Recon Wildlands su PC:

Supporto alle multi-GPU: dopo aver lavorato con i partner esterni, è stato migliorato il supporto sia alle configurazioni SLI che Crossfire. Problemi di stuttering e di crash improvvisi sono ora stati risolti

Supporto alle GPU quad-core migliorato: diversi problemi di freezing e di performance sono ora stati risolti per i giocatori che utilizzano GPU quad-core, e in particolar modo per le configurazioni basate su Intel i5

Migliorate le performance delle GPU AMD

Navigazione con mouse nei menù migliorata

Implementato lo scaling 4K dello sfondo dei menù

Risolti diversi problemi di crash

Risolti diversi bug e migliorato il supporto ad Ansel

Miglioramenti vari e risoluzioni di bug

La patch è già disponibile per il download; Ubisoft ci ha tenuto a specificare che, per giocare correttamente in modalità co-op insieme ad amici, tutti i giocatori dovranno disporre della versione aggiornata del titolo.

Ricordiamo che Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su Everyeye.it, trovate una lista di consigli per affrontare al meglio il nuovo titolo di Ubisoft.