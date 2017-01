Ghost Recon Wildlands: pubblicato un nuovo video di gameplay

Dopo la recente pubblicazione di un trailer live action torna a mostrarsi con un nuovo video di gameplay intitolato. Ve lo abbiamo riportato in calce alla notizia.

Il video mostra diversi spezzoni di gameplay, permettendo di dare un rapido sguardo alle meccaniche e alle location del gioco. Ricordiamo che Ghost Recon Wildlands sarà ambientato in Bolivia, in quella che la stessa Ubisoft ha definito la mappa open world più grande a cui abbia mai lavorato, un mondo di gioco reattivo e credibile che reagirà alle azioni del giocatore. Il titolo è atteso per il 7 Marzo 2017 su PC, Xbox One e Playstation 4.