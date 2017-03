Ghost Recon Wildlands registra il miglior lancio dell'anno nel Regno Unito

Come riportato questa mattina,ha debuttato al primo posto della, adesso GFK Chart-Track aggiunge nuovi dettagli: di fatto, il nuovo titoloha registrato il miglior lancio del 2017 nel Regno Unito.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ruba così il primato a Horizon Zero Dawn. Per Ubisoft si tratta di un ottimo risultato, che arriva esattamente a dodici mesi di distanza dal lancio di The Division, titolo che a sua volta fece registrare il miglior lancio dei primi tre mesi dell'anno in Inghilterra. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Ghost Recon Wildlands.