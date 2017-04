Ghost Recon Wildlands riceverà in giornata la nuova patch 3.0

ha annunciato chericeverà in giornata la nuovasu, per poi essere pubblicata anche sua distanza di due giorni. L'aggiornamento includerà nuove sfide e nuove ricompense.

Anche se al momento non è stato diffuso il changelog completo da Ubisoft, sappiamo che la patch 3.0 di Ghost Recon Wildlands verrà pubblicata in giornata su PS4 e Xbox One duranta la manutenzione programmata dei server, per poi arrivare anche su PC a distanza di 48 ore. Come stato anticipato con l'annuncio della nuova espansione Narco Road, l'aggiornamento introdurrà la stagione delle sfide settimanali (che potranno essere svolte da soli, in cooperativa o con la community a partire dal 18 aprile). Una buona occasione per tornare su Ghost Recon Wildlands?