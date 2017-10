Ghost Recon Wildlands: server offline per manutenzione, Ghost War in arrivo oggi

: Nel momento in cui scriviamo i server disono offline per permettere agli sviluppatori di preparare l'infrastruttura in vista del lancio della modalità PvP, disponibile dal tardo pomeriggio di oggi.

Ghost War offre un’esperienza deathmatch 4-versus-4 che si basa sull’approccio tattico che i giocatori hanno già imparato a conoscere nella modalità per singolo giocatore, dove la strategia è un elemento di primaria importanza. Utilizzando una delle 12 classi disponibili, ognuna dotata di caratteristiche distintive, armi, vantaggi e opzioni di personalizzazione, i giocatori potranno affrontare i nemici all’interno di 8 mappe uniche. Ghost War include anche nuove meccaniche di gioco all’interno del mondo PvP, tra cui il fuoco di soppressione e gli indicatori sonori, per garantire una vera modalità multigiocatore strategica e basata sull’azione di squadra.

In aggiunta, il team di sviluppo ha l’intenzione di espandere l’esperienza PvP aggiungendo nuove classi, mappe e modalità nel corso dei prossimi mesi, garantendo al tempo stesso un continuo bilanciamento nei futuri aggiornamenti. Le nuove mappe e modalità saranno disponibili per tutti i giocatori che hanno acquistato Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, mentre le nuove classi potranno essere sbloccate utilizzando i Prestige Credits guadagnati progredendo nel gioco e saranno disponibili gratuitamente con una settimana di anticipo per coloro che hanno acquistato il Season Pass.