Ghost Recon Wildlands è stato il gioco per console più venduto in Italia a Marzo

ha pubblicato le classifiche italiane PC e console relative al mese di Marzo 2017. Per quanto riguarda il mercato retail console,è stato il gioco più venduto dello scorso mese, seguito da

Classifica Italiana Console (Marzo 2017)

Da segnalare anche il discreto successo di LEGO Worlds, mentre The Legend of Zelda Breath of the Wild e NieR Automata (altre due importanti uscite del mese) non compaiono in top ten.

TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS PS4 HORIZON ZERO DAWN PS4 MASS EFFECT ANDROMEDA PS4 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 LEGO WORLDS PS4 TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS Xbox One FIFA 17 PS4 GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 MARIO SPORTS SUPERSTARS + CARTA AMIIBO 3DS MINECRAFT PS4

Classifica Italiana PC (Marzo 2017)

THE SIMS 4 CALL OF DUTY BLACK OPS II RE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FOOTBALL MANAGER 2017 OVERWATCH GTA V GRAND THEFT AUTO LEGO WORLDS FARMING SIMULATOR 17

Invariata invece la situazione su PC, dove The Sims 4 continua a dominare le classifiche italiane, seguito da Call of Duty Black Ops II, Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty 4 Modern Warfare e Call of Duty Modern Warfare 2.