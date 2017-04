Ghost Recon Wildlands è stato il gioco più venduto a marzo negli Stati Uniti

Durante il mese di marzo, i consumatori americani hanno speso 1.36 miliardi di dollari per l'acquisto di hardware, software e accessori, un dato in crescita del 24% rispetto agli 1.09 miliardi spesi nel marzo del 2016. Il lancio die l'uscita di titoli molto attesi hanno certamente contribuito a questo successo.

Il mercato hardware ha generato entrate pari a 485 milioni di dollari mentre il software per console ha prodotto introiti per 612 milioni. Segue il segmento degli accessori (231 milioni) e infine il mercato dei giochi PC, con entrate per 29 milioni di dollari.

Classifica Software USA - Marzo 2017

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands è stato il gioco più venduto del mese, seguito da The Legend of Zelda Breath of the Wild (oltre 900.000 copie retail vendute per la sola versione Switch) e Mass Effect Andromeda. Di seguito, la top 20 completa diffusa da NPD



Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands The Legend of Zelda Breath of the Wild (vendite digitali escluse) Mass Effect Andromeda Horizon Zero Dawn (vendite digitali escluse) MLB 17 The Show (vendite digitali escluse) Grand Theft Auto V For Honor NBA 2K17 NieR Automata Call of Duty Infinite Warfare Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Battlefield 1 1-2 Switch (vendite digitali escluse) Resident Evil 7 Biohazard Overwatch Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Super Bomberman R (vendite digitali escluse) FIFA17 LEGO Worlds Madden NFL 17

Sul fronte hardware, Nintendo Switch è stata la console più venduta del mese in Nord America con oltre 900.000 pezzi mentre PlayStation 4 supera le vendite di Xbox One per il quinto mese consecutivo.