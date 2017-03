Ghost Recon Wildlands: svelati tutti i contenuti del Season Pass

annuncia il piano per i contenuti post lancio di, che prevede l’aggiornamento PvP gratuito e il Season Pass, contenente due espansioni principali, boost XP permanenti e temporanei, equipaggiamento a tema, un veicolo esclusivo, e molto altro.

I possessori del Season Pass potranno ampliare la propria esperienza di gioco, grazie alle due espansioni e a una missione speciale che vedrà i giocatori impegnati a combattere nemici che solo i Ghost più esperti potranno affrontare. Ogni pacchetto equipaggiamento sblocca abbigliamento e armi ispirate alla ribellione e alla fazione Unidad e permette ai giocatori di vestire i panni di un membro del cartello di Santa Blanca. Vantaggi extra permetteranno ai giocatori di sopraffare i nemici grazie a boost XP permanenti. Di seguito, tutti i contenuti inclusi nel Pass Stagionale:

Una settimana di accesso anticipato alle due espansioni principali

: i giocatori dovranno infiltrarsi in una gang e prendere parte a gare folli e sfide per guadagnarsi la fiducia del capo per riuscire a distruggerla dall’interno. I giocatori incontreranno nuovi boss e viaggeranno attraverso le Wildlands su nuovi veicoli. Fallen Ghost: Durante una missione di evacuazione, l’elicottero dei Ghost viene abbattuto e la squadra dovrà adattarsi alla situazione mentre un gruppo di spietati mercenari è sulle loro tracce. I giocatori combatteranno contro un nuovo e potente nemico, apprenderanno nuove abilità e sbloccheranno nuove armi per portare a termine la pericolosa missione.

Altri contenuti

: i giocatori dovranno abbattere e destabilizzare l’alleanza tra Santa Blanca e Unidad nella provincia di Media Luna. Pacchetto Peruvian Connection: i giocatori dovranno portare a termine la missione e avranno la possibilità di ricevere numerose ricompense.

Pacchetti Ghost equipaggiamento a tema sulle fazioni

Pacchetto Ghost Capo Ribelle : i giocatori potranno equipaggiarsi con abbigliamento esclusivo ispirato ai coraggiosi ribelli Katari 26. Potranno inoltre sbloccare uno speciale AK-47 dotato di un caricatore più capiente e personalizzato con un’incisione unica.

: i giocatori potranno equipaggiarsi con abbigliamento esclusivo ispirato ai coraggiosi ribelli Katari 26. Potranno inoltre sbloccare uno speciale AK-47 dotato di un caricatore più capiente e personalizzato con un’incisione unica. Pacchetto Ghost Unidad : i giocatori sbaraglieranno i nemici con abbigliamento ispirato alla fazione Unidad, riuscendo ad attaccare la gang vestiti come uno dei loro membri. Potranno inoltre sbloccare un’arma unica, la Unidad LMG, personalizzabile con i colori della gang ed equipaggiata con mirino laser e caricatore più capiente.

: i giocatori sbaraglieranno i nemici con abbigliamento ispirato alla fazione Unidad, riuscendo ad attaccare la gang vestiti come uno dei loro membri. Potranno inoltre sbloccare un’arma unica, la Unidad LMG, personalizzabile con i colori della gang ed equipaggiata con mirino laser e caricatore più capiente. Pacchetto Ghost Santa Blanca : grazie all’abbigliamento in stile Santa Blanca, i giocatori potranno mimetizzarsi senza entrare nei ranghi del cartello. Questo pacchetto permette inoltre di sbloccare il fucile Santa Blanca M1911 dorato, personalizzabile con incisioni e emblemi del cartello, che i giocatori potranno usare per scatenare il caos.

: grazie all’abbigliamento in stile Santa Blanca, i giocatori potranno mimetizzarsi senza entrare nei ranghi del cartello. Questo pacchetto permette inoltre di sbloccare il fucile Santa Blanca M1911 dorato, personalizzabile con incisioni e emblemi del cartello, che i giocatori potranno usare per scatenare il caos. Veicolo esclusivo: Minibus boliviano

Contenuti digitali

Booster XP permanente +5% per il giocatore.

Booster XP temporaneo: +50% XP per il giocatore e +25% XP per i giocatori in partita, si esaurisce dopo due ore di utilizzo.

Ubisoft annuncia anche che il PvP sarà incluso in un aggiornamento gratuito post lancio per tutti i possessori di Ghost Recon Wildlands, arricchendo l’esperienza di gioco con l’adrenalina dei combattimenti 4v4, che metteranno a dura prova le capacità dei giocatori. Ulteriori informazioni riguardo il PvP saranno disponibili prossimamente. I giocatori possono ottimizzare la loro strategia di gioco utilizzando il Ghost Recon HQ, la Companion App ufficiale del gioco che può essere scaricata gratuitamente su iOS e Android. La Companion App funge come esperienza su un secondo schermo, sia in singolo che in modalità cooperativa, sincronizzandola con il gioco e trasmettendo la TacMap attraverso l'applicazione. Con modalità Guerilla, i giocatori dovranno aiutare la Ribellione e sbloccare le Risorse che potranno poi utilizzare nel gioco principale per migliorare la propria progressione. I fan possono inoltre accedere a informazioni dettagliate sui personaggi che si incontreranno in Wildlands.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands è ambientato in una Bolivia fittizia, nel più grande open world mai creato da Ubisoft per un gioco action-adventure. I giocatori avranno il compito di smantellare il cartello della droga, chiamato Santa Blanca, con ogni mezzo a loro diposizione: l’enorme e reattivo open world incoraggia vari stili di gioco, lasciando ai giocatori la libertà di scegliere come portare a termine le missioni. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands sarà disponibile dal 7 marzo 2017 su PlayStation4, Xbox One e PC.