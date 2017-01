Ghost Recon Wildlands: teaser trailer per il live-action ispirato al titolo Ubisoft

Grazie ad una partnership con Twitch e Amazon, Ubisoft sta per trasmettere un corto live-action ispirato a Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. War Within The Cartel, della durata di 30 minuti, sarà visibile su Twitch e Amazon Video il prossimo 16 gennaio 2017.

In questo contenuto esclusivo, verranno raccontate le vicende dei vari membri di alto rango facenti parte del cartello della droga di Santa Blanca, che hanno trasformato la Bolivia di Ghost Recon Wildlands in un narco-stato. La storia culmina con gli eventi che daranno inizio al nuovo tactical shooter open world di Ubisoft, dove un agente delle forze speciali avrà il compito di eliminare il cartello e ripristinare l’ordine nel paese. Non è la prima volta che il publisher sceglie la formula del live action per promuovere il gioco: pochi giorni fa, infatti, è stato pubblicato un video con protagonista un gatto.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands uscirà il 7 marzo 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4.