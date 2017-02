Ghost Recon Wildlands: un'infografica svela tutti i contenuti della Closed Beta

L'avvio della Closed Beta diè ormai imminente, e cosìha deciso mostrare un'infografica che illustrasse i contenuti a cui i giocatori avranno accesso in questa versione di prova del suo third-person shooter.

Com'è possibile notare dall'immagine che vi riportiamo in calce, la Closed Beta di Ghost Recon Wildlands ci porterà ad Itacua, regione presente nella Bolivia ricreata da Ubisoft: qui potremo prender parte a delle missioni affrontabili in solitaria o in compagnia di altri tre giocatori, all'interno delle quali ci troveremo a fronteggiare i membri del Cartello di Santa Blanca.



La Beta inizierà il 3 febbraio alle ore 12:00 e terminerà il 6 febbraio, chiunque vi parteciperà avrà diritto alla "T-Shirt Lama" come ricompensa speciale ed esclusiva. Ricordiamo, infine, che Everyeye.it mette a disposizione 500 chiavi per ottenere l'accesso alla Closed Beta del gioco, ogni utente in possesso di un codice potrà invitare fino a un massimo di altri tre amici. Il preload del client è disponibile ora su tutte le piattaforme. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands uscirà il 7 marzo su PC, PS4 e Xbox One.