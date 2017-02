Ghost Recon Wildlands: una galleria di immagini dalla Closed Beta

Nel fine settimana appena trascorso si è tenuta la Closed Beta di, per l'occasione il profilo Flickr "VincentProDShare" ha scattato e condiviso tantissime immagini (alcune in risoluziond 4K) tratte dalla versione di prova del nuovo gioco

Potete vedere alcuni scatti in calce alla notizia mentre il set completo di screenshot è disponibile su Flickr. Ricordiamo che la Closed Beta di Ghost Recon Wildlands termina nella giornata di oggi, la beta ha permesso ai giocatori di provare con mano le meccaniche del nuovo titolo della serie, in uscita il 7 marzo su PlayStation 4, Xbox One e Pc Windows.