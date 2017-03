Ghostbusters VR Now Hiring disponibile ora per PlayStation VR

A sorpresa, è stato pubblicato un nuovo gioco dedicato agli Acchiappafantasmi: l'esperienza in Realtà Virtualeè ora disponibile sul PlayStation Store, compatibile con

Nei panni di un Acchiappafantasmi alle prime armi dovremo girare per la città cercando di catturare il maggior numero di ectoplasmi sfruttando i controlli con sensori di movimento. Ghostbusters VR Now Hiring è disponibile sul PlayStation Store americano al prezzo di 6.99 dollari, il primo atto (l'unico attivo al momento) dura circa dieci minuti mentre non ci sono notizie riguardo i futuri episodi.