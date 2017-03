Ghosts'n Goblins Mobile è ora disponibile su iOS e Android

Dopoha pubblicato anche la versione mobile di, action platform uscito nel 1985 in sala giochi e successivamente convertito su numerose piattaforme, tra cui iOS e Android. Il gioco è ora disponibile su App Store e Google Play.

La versione per iOS costa 99 centesimi mentre quella per Android ha un costo pari a 1,19 euro. Ghosts'n Goblins Mobile presenta uno stile grafico fedele all'originale e un nuovo layout dei controlli, con la possibilità di scegliere tra due differenti configurazioni e modificare la posizione e le dimensioni dei tasti a piacimento, in base alle proprie esigenze.