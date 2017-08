Gioca NBA 2K18 in anteprima il 2 e 3 settembre alla NBA Fan Zone di Milano

: Lasbarca in Piazza Duomo a Milano, portando in Italia tutto il suo fascino ed un ospite d’onore di altissimo livello, il cinque volte Campione NBA Ron Harper. Protagonista della due giorni anche il videogioco, che sarà giocabile in versione PlayStation 4.

Appuntamento dunque a Sabato 2 e Domenica 3 Settembre per appassionanti sfide tra amici e tornei all’ultimo canestro. Quasi ci siamo, ancora qualche giorno e la NBA sbarcherà a Milano, in occasione della NBA Fan Zone Milano evento che ha come obiettivo quello di ricreare l’atmosfera tipica delle arene in cui si celebra la magia del basket più importante e spettacolare del mondo.

Due motivi su tutti per non mancare all’appuntamento:

L'occasione per giocare in anteprima assoluta, in Italia, a NBA 2K18

La presenza di Ron Harper, 5 volte Campione NBA con Chicago Bulls e Los Angeles Lakers.

NBA 2K18 è atteso per il 15 settembre su PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e PC. Il lancio su Nintendo Switch è invece previsto per il prossimo autunno.